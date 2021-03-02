Konya'da karısıyla boşanma aşamasında olan kişiyi bıçaklayan sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

Konya'da karısıyla boşanma aşamasında olan kişiyi bıçaklayan sanığa müebbet hapis istemi

02.03.2021 15:09
Konya'da karısıyla boşanma aşamasında olan kişiyi bıçaklayan sanığa müebbet hapis istemi, System.String[]

Konya'da karısıyla boşanma aşamasında olan kişiyi bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Konya'da karısıyla boşanma aşamasında olan kişiyi bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Kılıç, müşteki Hüseyin Ü. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Kılıç, hakkındaki suçlamaları reddetti, olay günü müşteki tarafından önünün kesildiğini öne sürdü.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, "Sanık Kılıç ve olayda yaralanan Hüseyin Ü'nün eşi arasında olay tarihinden önce duygusal arkadaşlık yaşandığı tespit edilmiştir. Olay günü Hüseyin Ü. ve eşinin boşanma kararı alarak karakoldan evlerine döndükleri sırada sanık Kılıç'ın da yanında arkadaşıyla bir otomobille, Hüseyin Ü'nün ikameti önünde bekledikleri tespit edilmiştir. Sanığın Hüseyin Ü. ile eşi arasındaki tartışmadan haberi olup olmadığı ya da eşiyle olay tarihinde görüşmeye devam edip etmediği hususunda tam bir tespit yapılamamıştır." ifadelerine yer verdi.

Olay günü taraflar arasındaki tartışmanın büyüdüğü ve sanığın katılanı bıçakla karın bölgesinden 3 kez hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı belirtilen mütalaada, katılanın yaralandığı bölge, sanığın suçta kullandığı silahın niteliği ve öldürmeye elverişli olması, olayın gelişimi, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği belirtilerek, bu nedenle sanık Kılıç'ın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Muhammet Kılıç, olay anında öldürme niyeti taşımadığını belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere taraflara süre ve sanık Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde 10 Haziran 2020'de Muhammet Kılıç ile Hüseyin Ü. arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Hüseyin Ü. bıçakla yaralanmıştı.

Gözaltına alınan Kılıç, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Muhammet Kılıç, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da karısıyla boşanma aşamasında olan kişiyi bıçaklayan sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika


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