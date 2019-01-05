Son Dakika Haberleri: Konya'da Kasa ve Araç Hırsızlığı

Konya'da Kasa ve Araç Hırsızlığı

1 saat önce

Konya'da çelik kasa ve araç hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Konya'da Kasa ve Araç Hırsızlığı, System.String[]
Konya'da çelik kasa ve araç hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde 5 araç ve 2 çelik kasa hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kasaların, içindeki yaklaşık 10 bin lira, çek, senet ve tabanca alındıktan sonra İsmil Mahallesi'nde atıldığını belirledi.

Şüphelilerin kaçtığı güzergahlardaki 150 güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği Burhan T, Sedat G, Zeki G, Mehmet Salih K, Burhan U, Şükrü E, Burak E, Selim S. ve Hüseyin Ç'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:50 Kaynak: AA

Karatay, Konya, Güncel
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