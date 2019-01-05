Son Dakika Haberleri: Konya'da Kasa ve Araç Hırsızlığı

Konya'da Kasa ve Araç Hırsızlığı

1 saat önce

Konya'da çelik kasa ve araç hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Konya'da çelik kasa ve araç hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde 5 araç ve 2 çelik kasa hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kasaların, içindeki yaklaşık 10 bin lira, çek, senet ve tabanca alındıktan sonra İsmil Mahallesi'nde atıldığını belirledi.

Şüphelilerin kaçtığı güzergahlardaki 150 güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği Burhan T, Sedat G, Zeki G, Mehmet Salih K, Burhan U, Şükrü E, Burak E, Selim S. ve Hüseyin Ç'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Karatay, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak

Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:34:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Kasa ve Araç Hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]