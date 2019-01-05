Konya'da Kasa ve Araç Hırsızlığı

Konya
'da çelik kasa ve araç hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay
ve Selçuklu
ilçelerinde 5 araç ve 2 çelik kasa hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Polis
ekipleri, kasaların, içindeki yaklaşık 10 bin lira, çek, senet ve tabanca alındıktan sonra İsmil
Mahallesi'nde atıldığını belirledi.
Şüphelilerin kaçtığı güzergahlardaki 150 güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği Burhan T, Sedat G, Zeki G, Mehmet Salih
K, Burhan U, Şükrü E, Burak E, Selim
S. ve Hüseyin Ç'yi gözaltına aldı.