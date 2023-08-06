Konya'da kasap dükkanında kıyma makinesine elini kaptıran genç yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kendilerine ait kasapta çalışan 21 yaşındaki genç, çelik eldiven giymesine rağmen elini kıyma makinesine kaptırdı. İtfaiye tarafından makineden eli çıkarılan gencin 3 parmağı parçalandı.

Olay, Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde kıyma çekimi yapan 21 yaşındaki S.E., çelik eldiven giymesine rağmen elini makineye kaptırdı. Makineye eli sıkışan gencin yardımına iş yerindekiler koştu. Kapatılan makineden elini kurtaramayan genç için itfaiyeye haber verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, gencin makineye sıkışan elini bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Parmaklarından 3'ü parçalanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yaralanan genç, Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA