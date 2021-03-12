Konya'da katener bakım otosu ile kamyonet hemzemin geçitte çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da katener bakım otosu ile kamyonet hemzemin geçitte çarpıştı: 1 yaralı
12.03.2021 18:41
Konya'nın Ereğli ilçesinde, katener bakım otosu ile kamyonetin hemzemin geçitte çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, katener bakım otosu ile kamyonetin hemzemin geçitte çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haluk Harputlu (51) idaresindeki 42 E 3501 plakalı kamyonet, Yunuslu Mahallesi Yunuslu Caddesi'ndeki hemzemin geçitte, Numan Usullu (28) idaresindeki katener bakım otosu ile çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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