Konya'da kavga cinayetle bitti - Son Dakika
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Konya'da kavga cinayetle bitti

10.06.2022 18:46
Konya'da kavga cinayetle bitti

Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, berberlik yapan Hasan Ö. (21) ile kahvehane işleten Orhan Kuyucu (32) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ö. yanındaki bıçakla Orhan Kuyucu'yu boğazından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kuyucu, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Hasan Ö. ise jandarma tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İbrahim Yetkin - İHA)

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Kaynak: İHA

Jandarma, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kavga cinayetle bitti - Son Dakika

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