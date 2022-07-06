Bağlık arazide hayvan otlatan bir besici, iki keçisinin sarp ve dik kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

Kaynak: AA

Derebucak, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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