Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede dron kullanarak arama ve tarama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kaybolan 21 koyun dron ile bulundu - Son Dakika

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