Konya'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor - Son Dakika
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Konya'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

29.04.2022 00:36
Konya'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, dün kaybolan 70 yaşındaki alzaymır hastasının bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, dün kaybolan 70 yaşındaki alzaymır hastasının bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Durdu İncel'in, dün sabah çıktığı evine geri dönmemesi üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından polis ve AFAD ekiplerince alzaymır hastası İncel'i arama çalışması başlatıldı.

AFAD ekibinden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"112 Acil Çağrı Merkezimize saat 14.27'de gelen ihbarda Erenköy Mahallesi Nezir Sokakta bulunan evinden dün sabah saatlerinde çıkan ve bir daha dönmeyen alzaymır hastası Durdu İncel'in kayıp olduğu bilgisi üzerine ekiplerimiz kaybolduğu bölgede geniş çaplı arama/tarama çalışmaları başlatmıştır. Kayıp vatandaşımızı arama/tarama çalışmalarına AFAD arama kurtarma ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimizden oluşan 30 kişilik ekip katılmıştır.

Polis ve jandarma ekipleri Konya şehir merkezinde arama çalışmalarını yürütürken, AFAD arama kurtarma ve AFAD gönüllülerimiz de Sille ve Sille seyir tepesi mevkisi arazilik alanlarında arama/tarama faaliyeti gerçekleştirmişlerdir. Ekiplerimizin arama çalışmaları yarın kaldığı yerden devam edecektir."

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Selçuklu, Polis, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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