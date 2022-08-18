Konya'da kaydedildikten sonra sosyal medyada paylaşılan bir video, çok sayıda etkileşim aldı. Videoda, henüz ne olduğu bilinmeyen garip bir canlı yer alıyor.
Yaratığın görüntülenmesinin ardından bilim insanlarının tespit için göreve çağrıldığı öne sürüldü.
Sosyal medyada gündem olan bu yaratıkla ilgili henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi ancak ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama bekleniyor.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye, bu canlıyı konuşacak! Konyalı bilim insanları acil koduyla göreve çağrıldı - Son Dakika