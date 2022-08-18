Türkiye, bu canlıyı konuşacak! Konyalı bilim insanları acil koduyla göreve çağrıldı

Konya'da kaydedildikten sonra sosyal medyada paylaşılan bir video, çok sayıda etkileşim aldı. Videoda, henüz ne olduğu bilinmeyen garip bir canlı yer alıyor.

BİLİM İNSANLARI GÖREVE ÇAĞRILDI İDDİASI

Yaratığın görüntülenmesinin ardından bilim insanlarının tespit için göreve çağrıldığı öne sürüldü.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Sosyal medyada gündem olan bu yaratıkla ilgili henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi ancak ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama bekleniyor.