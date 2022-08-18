Türkiye, bu canlıyı konuşacak! Konyalı bilim insanları acil koduyla göreve çağrıldı - Son Dakika
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Türkiye, bu canlıyı konuşacak! Konyalı bilim insanları acil koduyla göreve çağrıldı

18.08.2022 00:44

Konya'da kaydedilen bir görüntü panik yarattı. Henüz ne olduğu bilinmeyen canlıyı tespit için bilim insanlarının göreve çağrıldığı iddia edildi.

Konya'da kaydedildikten sonra sosyal medyada paylaşılan bir video, çok sayıda etkileşim aldı. Videoda, henüz ne olduğu bilinmeyen garip bir canlı yer alıyor.

BİLİM İNSANLARI GÖREVE ÇAĞRILDI İDDİASI

Yaratığın görüntülenmesinin ardından bilim insanlarının tespit için göreve çağrıldığı öne sürüldü.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Sosyal medyada gündem olan bu yaratıkla ilgili henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi ancak ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama bekleniyor.

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Konya Belediye Başkanı Altay: 'Meram Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek Bizim Meram Taksi'nin şoförü bu sefer de biz olduk.' Konya Belediye Başkanı Altay: 'Meram Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek Bizim Meram Taksi'nin şoförü bu sefer de biz olduk.'

Sosyal Medya, Türkiye, Konya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye, bu canlıyı konuşacak! Konyalı bilim insanları acil koduyla göreve çağrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, bu canlıyı konuşacak! Konyalı bilim insanları acil koduyla göreve çağrıldı - Son Dakika
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