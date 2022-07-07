Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Mehmet A, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

İddiaya göre, Kızılcalar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, Mehmet A. ile kayınbiraderi Abdullah E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.