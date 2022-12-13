Konya'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesinde ikamet eden A.T. (39), bir süredir kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü kayınbiraderi M.C.E. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, kayınbiraderi M.C.E'yi bıçaklayarak öldürdü.

Gözaltına alınan A.T. emniyetteki ifadesinde M.C.E'nin çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hayatını kaybeden M.C.E'nin küçük yaşlarda bir yakınına evlatlık verildiği, son birkaç haftadır da ağabeyinin evinde kaldığı öğrenildi.