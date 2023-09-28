Dini nikahlı eşine şiddet uygulayan şahıs, kayınpederi tarafından sopayla öldürüldü - Son Dakika

Dini nikahlı eşine şiddet uygulayan şahıs, kayınpederi tarafından sopayla öldürüldü

Son Güncelleme: 28.09.2023 08:03

Konya'da bir şahıs, dini nikahlı eşine kötü davrandığı gerekçesiyle tartıştığı kayınpederinin sopalı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kayınpeder, damadının kızına kötü davrandığını, uyarıda bulunduktan sonra kavga ettiğini ve onu sopayla dövdüğünü ifade etti.

Konya'da Selahattin Güngör (27), dini nikahlı eşine kötü davrandığı gerekçesiyle tartıştığı kayınpederi Veysel Alkılınç'ın (40), sopalı saldırısı sonucu başına aldığı darbelerle hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Alkılınç'ın ilk ifadesinde, "Damadım, kızıma kötü davranıyordu. Uyarıda bulundum. Sonra kavga ettik. Sopayla dövdüm." dediği öğrenildi.

KAFASINA SOPAYLA VURDU

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15523 Sokakta 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Veysel Alkılınç, evde kimsenin bulunmadığı sırada kızına kötü davrandığı gerekçesiyle dini nikahlı eşi Selahattin Güngör ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alkılınç, sopayla Güngör'e saldırdı. Güngör başından aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığıldı. Damadının yerden kalkmaması üzerine endişelenen Alkılınç, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Dini nikahlı eşine şiddet uygulayan şahıs, kayınpederi tarafından sopayla öldürüldü

"KIZIMA KÖTÜ DAVRANIYORDU, SOPAYLA DÖVDÜM"

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin kontrol ettiği Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Güngör'ün cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Alkılınç'ın ilk ifadesinde "Damadım, kızıma kötü davranıyordu. Uyarıda bulundum. Sonra kavga ettik. Sopayla dövdüm." dediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Dini nikahlı eşine şiddet uygulayan şahıs, kayınpederi tarafından sopayla öldürüldü
Kaynak: DHA

kavga, Konya, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşine şiddet uygulayan şahıs, kayınpederi tarafından sopayla öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dini nikahlı eşine şiddet uygulayan şahıs, kayınpederi tarafından sopayla öldürüldü - Son Dakika
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