Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın yargılamasına devam edildi - Son Dakika

Konya'da kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Yasak, taraf avukatları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yasak, "Önceki beyanlarım doğrudur. Yaptıklarım nedeniyle pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkemeye katılan maktul Bekir Dağdeviren'in oğlu Mecit Dağdeviren ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Enes Dağdeviren de sanığın olay günü babasını silahla vurduktan sonra kendisini de öldürmeye teşebbüs ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak, ardından Erkanlı Sokak'ta bulunan oto sanayi sitesindeki dükkanda kayınpederi Bekir Dağdeviren'i vurmuş, ağır yaralanan Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Zanlı Şenol Yasak ise Dağdeviren'i vurduktan sonra kaçmaya çalışırken, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.