Üye Girişi
Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın psikolojik durumu araştırılacak - Son Dakika

Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın psikolojik durumu araştırılacak

11.02.2022 15:03
Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın psikolojik durumu araştırılacak

Konya'da kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Yasak, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yasak, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Öldürülen Bekir Dağdeviren'in ailesinin avukatı, sanığın suçunun sabit olduğunu, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Mecit ve Enes Dağdeviren de sanıktan şikayetçi olduklarını, hiçbir ceza indiriminden yararlanmamasını talep etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin suç tarihinden önce psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, psikolojik durumunun ilgili merciler tarafından tespit edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın psikolojik olarak sağlığının tespitine ilişkin araştırma yapılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak'ın, daha sonra Erkanlı Sokak'ta bulunan Oto Sanayi Sitesi'ndeki dükkanda vurduğu kayınpederi Bekir Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalanan Yasak, tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500

Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın psikolojik durumu araştırılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:39 Kaçırıldığı evde sandık içinde bulunan genç kız mahkemede konuştu!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
14:25 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:14:54. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın psikolojik durumu araştırılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement