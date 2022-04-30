Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi - Son Dakika

Konya'da kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 11 Şubat'ta görülen duruşmada sanık Şenol Yasak'ın avukatı, müvekkilinin suç tarihinden önce psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, psikolojik durumunun ilgili merciler tarafından tespit edilmesini istedi.

Uygun görülen talebin ardından Yasak'ın, Adli Tıp Kurumunca tamamlanan raporunda, ceza sorumluluğunu etkileyecek, ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediği aktarıldı.

Raporda Yasak'ın, 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak, ardından Erkanlı Sokak'ta bulunan oto sanayi sitesindeki dükkanda kayınpederi Bekir Dağdeviren'i ağır yaralamış, Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.