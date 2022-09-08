A.K, olay yerine boşanma aşamasındaki eşinin telefonunu almak için gittiğini iddia ederek, "Ben sadece eşimin telefonunu alıp, boşanma davasında delil olarak kullanmak istedim. Oraya bu niyetle gitmiştim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Meram, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kayınvalidesini öldürüp, eşini ağır yaralayan sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

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