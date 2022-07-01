Konya'da kayınvalidesini öldürüp eşini ağır yaralayan sanık hakim karşısında

Konya'da kayınvalidesini öldürüp, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına sanık A.K, yaraladığı eşi H.K. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, olay günü annesinin yanında kalan eşi H.K'nin yanına, sosyal medya hesaplarındaki kişileri sormak için gittiğini öne sürdü.

Sanık A.K, asansör kapısında eşi ve kayınvalidesiyle karşılaştıklarını anlattı. A.K, eşinin elindeki telefonu alıp mesajlarını okuduğunu söyledi. Bunun üzerine A.K, kayınvalidesi ve eşinin kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Yanından uzaklaşmak isteyen eşi ve kayınvalidesini apartman kapısında yakaladığını belirten A.K, "Yerlerin kırmızı olduğunu, taksiye bindiğimi ve eve gittiğimi hatırlıyorum. Evden telefonumu alıp akşama kadar parklarda gezdim, olay nedeniyle çok üzülmüştüm, şoktaydım." diye konuştu.

Olaydan yaralı kurtulan H.K. ise olay günü annesiyle hastaneye gideceklerini, asansörden indiklerinde sanıkla karşılaştıklarını aktardı.

H.K, sanığın kendisine "Erkek ismiyle sosyal medya hesabı mı açtın" diye sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Annem çıkış kapısına yönelince annemi yakaladı, montunun içinden bıçak çıkardı ve 'beni nasıl şikayet edersin' diyerek bıçakladı. Annemi merdivenlerden iteklemeye çalıştı. Daha sonra bana yöneldi, birinci kata kaçtım, burada yakalayıp bıçakladı. Sonra da telefonumu alıp kaçtı. Annemi alarak apartmanın dışına çıktım ve yardım istedim. Sonrasını hatırlamıyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde, 9 Mart'ta hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasında olduğu eşi H.K'yi (36) bıçakla ağır yaralayan, kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü (69) öldüren A.K. (40) sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

A.K'nin, "kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma" gibi 28 suçtan kaydının olduğu anlaşılmıştı.