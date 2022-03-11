Son dakika haber! Kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan zanlı tutuklandı

11.03.2022 15:10

Son dakika haber: Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan, kayınvalidesini de öldüren zanlı tutuklandı.

Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan, kayınvalidesini de öldüren zanlı tutuklandı.

Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Hatice K'yi (36) bıçakla ağır yaralayan, kayınvalidesi Fatma Gümüş'ün (69) de ölümüne neden olan Abdullah K'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Abdullah K'nin, "kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma" gibi 28 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde 9 Mart'ta, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hatice K. ve annesi Fatma Gümüş ile karşılaşan Abdullah K, iki kadını bıçakla yaralayıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

Damadı tarafından bıçakla ağır yaralanan Fatma Gümüş, dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Son dakika haber! Kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan zanlı tutuklandı

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Gümüş, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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