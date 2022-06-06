Konya'da kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Konya'da kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

06.06.2022 19:03
Konya'da kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan, kayınvalidesini öldüren sanık hakkında kayınvalidesini öldürmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, eşini yaralaması nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan, kayınvalidesini öldüren sanık hakkında kayınvalidesini öldürmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, eşini yaralaması nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık, Abdullah K. hakkında kayınvalidesi Fatma Gümüş'e ve boşanma aşamasında olduğu Hatice K'ye yönelik "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Abdullah K, merdiven boşluğunda kayınvalidesi ve eşiyle konuştuğu sırada eşinin elinden cep telefonunu aldığını ve başka bir erkekle mesajlarını gördüğünü iddia etti.

Bunun üzerine cinnet getirdiği öne süren sanık, "Eşime ve kayınvalideme kaç kez bıçak salladım hatırlamıyorum. Yerde kanları görünce bıçağı atıp kaçtım." ifadesini kullandı.

İddianamede, Fatma Gümüş'ün kızı ile zemin katta asansörden inerken karşılarına Abdullah K'nin çıktığı, "Sen beni aldatıyorsun, sürekli polisi arıyorsun, ben sana demedim mi seni öldüreceğim." diyerek montunun içinden çıkardığı ekmek bıçağıyla önce Fatma Gümüş'ü bıçaklayıp, merdiven boşluğundan atmaya çalıştığı belirtildi. Sanığın, kaçmaya çalışan Hatice K'nin de arkasından giderek, eşini öldürmek amaçlı defalarca bıçakladığına yer verildi.

Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde, 9 Mart'ta boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Hatice K'yi (36) bıçakla ağır yaralayan, kayınvalidesi Fatma Gümüş (69) öldüren Abdullah K. (40) sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Abdullah K'nin, "kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma" gibi 28 suçtan kaydının olduğu öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Gümüş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

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