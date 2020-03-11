Konya'da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti - Son Dakika

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Konya'da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti
6 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde ağıldan kaybolan 46 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
Konya'nın Ereğli ilçesinde ağıldan kaybolan 46 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay, gece 12.30 sıralarında Ereğli ilçesi Çiller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devlet desteği ile küçükbaş hayvan alarak yetiştiren U.G. ağılındaki küçükbaş hayvanların yerinde olmadığını fark etti. Koyun sahibi U.G.'nin durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesiyle ekipler çalışma başlattı. Koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 sonra Karaburun yaylasında ağıla yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Jandarma tarafından bulunan 46 adet koyun sahibi U.G.'ye teslim edildi. - KONYA
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