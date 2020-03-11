Konya'da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti - Son Dakika

Konya'da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde ağıldan kaybolan 46 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Konya'da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde ağıldan kaybolan 46 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


Olay, gece 12.30 sıralarında Ereğli ilçesi Çiller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devlet desteği ile küçükbaş hayvan alarak yetiştiren U.G. ağılındaki küçükbaş hayvanların yerinde olmadığını fark etti. Koyun sahibi U.G.'nin durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesiyle ekipler çalışma başlattı. Koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 sonra Karaburun yaylasında ağıla yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Jandarma tarafından bulunan 46 adet koyun sahibi U.G.'ye teslim edildi. - KONYA

Jandarma, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çinli turistleri taciz ettiği iddia edilen iki kardeş yakalandı
Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:32:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]