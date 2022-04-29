Konya'da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu - Son Dakika
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Konya'da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu

29.04.2022 14:56
Konya'da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu

Konya'da iki gündür kayıp olan alzaymır hastası 70 yaşındaki Durdu İncel, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dağlık arazideki kum ocağı şantiyesinde polis ekiplerince bulundu.

Konya'da iki gündür kayıp olan alzaymır hastası 70 yaşındaki Durdu İncel, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dağlık arazideki kum ocağı şantiyesinde polis ekiplerince bulundu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alzaymır hastası olduğu öğrenilen Durdu İncel, geçtiğimiz çarşamba sabahı evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yeri ve çevresinde geniş bir çalışma başlatıldı. AFAD, polis ve jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında yaşlı kadın bulunamadı. Devam eden çalışmalar çerçevesinde polis ekipleri, Durdu İncel'i evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Sille Mahallesindeki kırsal alanda bulunan kum ocağı şantiyesinde buldu. Bitkin halde olduğu gözlenen Durdu İncel bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Arama çalışmalarına katılan Durdu İncel'in çocukları da annelerinin bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşlı kadının çocukları, annelerini bulan kurtarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaşlı kadının oğlu Adem İncel Adem İncel, "Dünyanın en güzel şeyi insanın annesini bulması. Bayram öncesi ikinci bir bayram yaşamış olduk. 2 gündür öldük öldük dirildik. Umudumuzu yitirmedik ve annemizi bulduk" dedi. - KONYA

Konya'da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu
Konya'da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu
Konya'da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu
Konya'da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu

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Selçuklu, Erenköy, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kayıp yaşlı kadın dağlık alanda bulundu - Son Dakika


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