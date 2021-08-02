Konya'da kaza; sürücü ve oğlu yaralandı, kocası ve diğer oğlu öldü - Son Dakika

KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin takla attığı kazada sürücü Rabia Tekmanlı (28) ile oğlu Kerem (1) yaralanırken, eşi Gökhan Tekmanlı (27) ve diğer oğlu Selim Ayaz (3) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Konya- Ankara yolu Ömerhanlı Mahallesi yakınında meydana geldi. Rabia Tekmanlı (28) yönetimindeki 06 CMJ 277 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Rabia Tekmanlı, eşi Gökhan, çocukları Selim Ayaz ve Kerem Tekmanlı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.