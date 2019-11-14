Son Dakika Haberleri: Konya'da kaza yapan tırın sürücü kabini köprüden düştü
Son Dakika Güncel Konya'da kaza yapan tırın sürücü kabini köprüden düştü

Konya'da kaza yapan tırın sürücü kabini köprüden düştü

7 saat önce

Konya'da, köprülü kavşakta kaza yapan tırın sürücü kabini koparak köprünün altına düştü, kabindeki sürücü yaralandı.

Konya'da kaza yapan tırın sürücü kabini köprüden düştü, System.String[]

Konya'da, köprülü kavşakta kaza yapan tırın sürücü kabini koparak köprünün altına düştü, kabindeki sürücü yaralandı.

Süleyman Donat idaresindeki 42 BTY 39 plakalı konteyner yüklü tır, Adana Yolu Köprülü Kavşağı üzerinde korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kopan sürücü kabini, köprünün altındaki yola düştü, dorse ise asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kabindeki yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ve polis ekipleri, tırın köprünün üzerinde kalan bölümü ile aşağı düşen kabini kaldırmak için çalışıyor.

Köprülü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzenini öldüren kişinin, Müge Anlı'nın programına bağlandığı ortaya çıktı!
Aracın kapısını kilitlemeyi unutunca 50 bin liradan oldu! Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı Tekirdağ'da yağışla gelen feci kaza: 2 kadın öldü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:43:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da kaza yapan tırın sürücü kabini köprüden düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]