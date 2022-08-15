Babasının öldüğü kazada çikolatayla sakinleştirilen Uras Ege, taburcu oldu - Son Dakika
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Babasının öldüğü kazada çikolatayla sakinleştirilen Uras Ege, taburcu oldu

15.08.2022 15:09
Babasının öldüğü kazada çikolatayla sakinleştirilen Uras Ege, taburcu oldu

KONYA'da, kazada yaralanan ve sakinleşmesi için çikolata verilen Uras Ege Üstündağ (3) ile annesi Gizem Seçil Üstündağ ve Serpil Yandaş taburcu oldu.

KONYA'da, kazada yaralanan ve sakinleşmesi için çikolata verilen Uras Ege Üstündağ (3) ile annesi Gizem Seçil Üstündağ ve Serpil Yandaş taburcu oldu. Kazada yaşamını yitiren sürücü astsubay Yaşar Cem Üstündağ'ın cenazesi defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Konya- Adana kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Mersin'den İzmir'e giden astsubay Yaşar Cem Üstündağ yönetimindeki 35 ANF 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Yaşar Cem Üstündağ yaşamını yitirdi, otomobildeki eşi Gizem Seçil Üstündağ, oğlu Uras Ege Üstündağ ve teyzesi Serpil Yandaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Serpil Yandaş, itfaiyeciler tarafından kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Çevredekiler, yaralı Uras Ege'ye çikolata verip sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Üstündağ'ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp aynı hastanenin morguna götürüldü. Uras Ege ve annesi Gizem Seçil Üstündağ ile Serpil Yandaş tedavilerinin ardından sabah saatlerinde taburcu oldu. Kazada yaşamını yitiren sürücü astsubay Yaşar Cem Üstündağ'ın cenazesi, defnedilmek üzere İzmir Tepecik'e gönderildi.

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Kalp nakliyle hayata tutunan Asel'in babasından organları bağışlanan adaşının ailesine fotoğraf Kalp nakliyle hayata tutunan Asel'in babasından organları bağışlanan adaşının ailesine fotoğraf Babasının öldüğü kazada minik Uras Ege'ye çikolata verip, sakinleştirmeye çalıştılar Babasının öldüğü kazada minik Uras Ege'ye çikolata verip, sakinleştirmeye çalıştılar
Kaynak: DHA

İzmir, Konya, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasının öldüğü kazada çikolatayla sakinleştirilen Uras Ege, taburcu oldu - Son Dakika

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