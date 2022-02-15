Konya'da KDV indirimi denetimleri sürüyor - Son Dakika

Konya'da ekipler, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle başlattığı denetimlere devam ediyor.

Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye müfettişleri ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştiriyor.

Oluşturulan 4 ayrı ekip, denetim için sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, şehirdeki marketleri gezmeye başladı.

Ekipler, denetimlerde satılan ürünlerin kasa fişlerini kontrol edip, yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetledi, raflardaki ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Denetimlerde genel olarak KDV indirimlerinin fiyat etiketlerine yansıtıldığı görülürken, indirimi etiketlere yansıtmayan market yöneticilerine akşama kadar düzenlemeleri tamamlamaları için süre verildi.