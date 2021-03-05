Keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde keçi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.
Türkmen Mahallesi'nde Memduh Dumlu'ya ait üç keçinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada keçileri çaldığı öne sürülen İ.Ç (38), E.Ç.(15) ile Ö.G. (23), gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ. Ç. tutuklandı, Ö.G ile E.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Öte yandan keçiler, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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