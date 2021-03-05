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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ. Ç. tutuklandı, Ö.G ile E.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yapılan araştırmada keçileri çaldığı öne sürülen İ.Ç (38), E.Ç.(15) ile Ö.G. (23), gözaltına alındı.

Türkmen Mahallesi'nde Memduh Dumlu'ya ait üç keçinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Konya 'nın Ereğli ilçesinde keçi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Son Dakika › Güncel › Keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

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