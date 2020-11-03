Konya'da kedilerin öldürüldüğü iddiası - Son Dakika

Konya'da bir sitede bakımları yapılan 4 kedinin öldürüldüğünü ve birkaçının kayıp olduğunu iddia eden hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Merkez Selçuklu ilçesinde sitenin civarında bulunan kedilerden 4 tanesi ölü bulundu, diğerleri de ortadan kayboldu. Durumun ortaya çıkması üzerine hayvanseverler tepki gösterdi. Kedilerinin kayıp olduğunu kaydeden mahalle sakini Şaziye Tekdemir, mahallede dönüşümlü olarak hayvanları beslediklerini söyledi. Birkaç besleme noktası belirlediklerini anlatan Tekdemir, "Bunlardan birisi de bu sitenin bahçesinde. 20 yıldır burada yaşayan fakat yaklaşık bir ay önce buradan ayrılan ve hayvanları besleyen bir hocamız vardı. O emekli olup buradan ayrıldı ama biz o görevi devam ettiriyoruz. Onun ayrılmasından bir süre sonra apartmandan bazıları istemediklerini belirtmiş. Sonrasında ben bahçemde ölü kedi buldum, daha sonra 2 kedinin daha öldüğünü belirledik. Arkada kedi yuvalarımız vardı, oraya atılmış balık parçalarının olduğunu söyledi site görevlisi. Sonra tekrardan bir kediyi ölü bulduk. Toplam 4 ölü kedi bulduk ama kayıp sayımız çok daha fazla. Bunun bir tesadüf olmadığın düşünüyoruz" dedi.

Avukat Elif Leyla Osmançelebioğlu ise, insanları öldürürcesine hayvanların öldürüldüğünü söyledi. Bu suçların tek yaptırımının para cezası olduğunu ifade eden Osmançelebioğlu, "Çoğunluğu da kanıtlanamadığı için bu bile uygulanamıyor" şeklinde konuştu. Osmançelebioğlu, hayvanların öldürülmesi ile ilgili caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini kaydetti. - KONYA