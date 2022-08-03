Merkez Meram ilçesi Derecamikebir Mahallesi'nde kendisini medyum olarak tanıtan H.K, falına baktığı kadına imam nikahıyla birlikte yaşadığı F.Y'nin kendisini baş harfi "A" olan bir kadınla aldattığını söyledi.

Konya 'da kendini medyum olarak tanıtan şüpheli, bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bizim Meram Buluşmaları ile çalışmalara yön veriliyor

Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kendisini medyum olarak tanıtan zanlı, bıçaklı yaralamayla ilgili tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.