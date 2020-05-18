Konya'da kendisinde 24 saattir kendisinden haber alınamayan kadına ulaşıldı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde eşi ile birlikte yayla evine gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Emine Ceran'a (67), ulaşıldı.



Çatmayakaya Mahallesi'nde oturan Yusuf Ceran, eşi Emine Ceran ile birlikte dün sabah saatlerinde yayladaki evlerine gitti.

Yusuf Ceran, eşini eve bıraktıktan sonra Seydişehir ilçe merkezine gelerek emekli maaşını çekip, tekrar eve döndü. Eşinin evde olmadığını gören Yusuf Ceran, Çatmakaya Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Eşinin evde de olmadığı görünce yakınlarıyla birlikte mahalle ve yaylanın çevresinde aramaya başlayan Yusuf Ceran, bir sonuca ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

Akşam saatlerinde olaya yerine gelen Jandarma ekipleri, çevrede arama yaptı ancak havanın kararması sonucu aramaya ara verildi.

Sabah saatlerinde tekrar arama başlatan Seydişehir Jandarma ekipleri, Emine Ceran'a Çatmakaya Yaylası yakınlarında ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Emine Ceran'ın, yayla civarında ateş yakarak sabahladığı belirtildi.