Son Dakika Haberleri: Konya'da kent merkezine inen yaralı tilki tedavi altına alındı
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Konya'da kent merkezine inen yaralı tilki tedavi altına alındı

39 dakika önce

Konya'da kent merkezine inen ve yaralı olduğu tespit edilen yaralı tilki, görevliler tarafından koruma altına alındı.

Konya'da kent merkezine inen yaralı tilki tedavi altına alındı, System.String[]
Konya'da kent merkezine inen ve yaralı olduğu tespit edilen yaralı tilki, görevliler tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, görevleri esnasında Ankara yolu üzerinde Aksaray Köprülü Kavşağında yol kenarında duran yaralı bir tilki ile karşılaştı. Yaralı tilkiyi özel aparatla yakalayan milli parklar ekipleri, tedavi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim etti.

Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - KONYA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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