Son Dakika Haberleri: "Konya'da kerpiç evin çöktüğü bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık"
Son Dakika Güncel 'Konya'da kerpiç evin çöktüğü bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık' - Son Dakika

"Konya'da kerpiç evin çöktüğü bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık"

6 saat önce

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Karatay ilçesinde göçen kerpiç evin enkazında 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili, "Bölgede, yaklaşık 100 dönüm alan içerisinde 347 bina var. Karatay Belediyesi bu olaydan önce 12 binayla ilgili karar almış, 10'unu da yıkmış.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Karatay ilçesinde göçen kerpiç evin enkazında 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili, "Bölgede, yaklaşık 100 dönüm alan içerisinde 347 bina var. Karatay Belediyesi bu olaydan önce 12 binayla ilgili karar almış, 10'unu da yıkmış. Bu binalardan iki tanesi sağlamlaştırılmış. Bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görevlendirmesi üzerine Konya'ya gelerek, merkez Karatay ilçesinde göçen kerpiç evin bulunduğu bölgeye giden Gürgen, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve beraberindekilerle incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürgen, yaşanan elim olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayın gerçekleştiği alanın içerisinde 24 tescilli bina oluğunu aktaran Gürgen, "Yıkılan kerpiç bina çok yıpranmış. Bu tescilli bir bina, binanın restorasyonu yapılacak. Aynı zamanda burada bulunan binaların güçlendirilmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum talimat verdi. Buradaki 36 binanın risk, yapı tespitlerini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Gürgen, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Tespit edilen 36 riskli binadan 12'sinin yıkılacağını kaydeden Gürgen, şu bilgileri verdi:

"Bölgede, yaklaşık 100 dönüm alan içerisinde 347 bina var. Karatay Belediyesi bu olaydan önce 12 binayla ilgili karar almış, 10'unu da yıkmış. Bu binalardan iki tanesi sağlamlaştırılmış. Bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca buradaki 24 binanın güçlendirme ve restorasyon çalışması gerçekleştirilecek. Yıkılacak olan riskli binalarda kalan vatandaşlara da kira yardımı yapılacak. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Herkes kendi evinin tespitini bir kez daha gözden geçirsin. Hasar, zarar, ziyan var mı onlara baksın. 'Burada deprem olmaz' deyip bunları ihmal etmesin. Bu konuda bakanlığımız da vatandaşın emrindedir."

Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı
Çorlu'daki tren kazası davasına küçük kızın sözleri damga vurdu: Benim babamı kim öldürdü? Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 00:38:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Konya'da kerpiç evin çöktüğü bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]