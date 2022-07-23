Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ hükümlüsü yakalandı

23.07.2022 10:40
Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte örgüt adına faaliyet gösterdiği iddia edilen örgüt üyesi, polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alındı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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