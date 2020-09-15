Konya'da kezzaplı saldırı davasında hüküm giyen kadın yeniden yargılanıyor - Son Dakika

Konya'da, tartıştığı komşuları ve 3 çocuğunun üzerine kimyasal madde (kezzap) atarak, yaralanmalarına neden olduğu için 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gülay Durusoy, yeniden hakim karşısına çıktı.

Durusoy'un, Konya 17. Asliye Ceza Mahkemesinde aldığı "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılama başladı.

Gülay Durusoy, bu kararın ardından yerel mahkemede bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Durusoy'un avukatı duruşmada yaptığı savunmada, müvekkilinin psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü öne sürdü.

Duruşmada konuşan müşteki Ramazan Şahin ise olayda ailesinin mağdur olduğunu, özellikle yüzde 75 engelli oğlunun mağduriyetinin bulunduğunu ifade etti.

Şahin, "Diğer çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Sanığın psikolojik tedavi gördüğü yönündeki beyanları kabul etmiyoruz. Şikayetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, müştekiler Osman ve Akil'in bedensel ve ruhsal bakımdan kendilerini savunup savunamayacak durumda olup olmadıklarının tespitine ilişkin rapor alınmasına karar verdi.

Dava, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ileri tarihe ertelendi.

Olay

Konya'nın Meram ilçesindeki Gödene Mahallesi'nde 17 Eylül 2018'de, Gülay Durusoy, tartıştığı komşuları Saadet Şahin, Ramazan Şahin, Şeyda Budar ile 3 çocuğun üzerine kimyasal madde (kezzap) attığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Durusoy, geçen yıl 4 Ekim'de 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 'kasten yaralama' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme heyeti, sanığın yargılama sırasında olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği gerekçesiyle cezada indirim yapmamıştı.

Karar, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulmuş, bozma kararına gerekçe olarak, "Sanığın, yargılama aşamasında kendisinin seçtiği bir müdafi bulunmadığı gibi CMK'nın 156'ncı maddesi gereğince resen müdafi görevlendirilmediği, bu nedenle adil yargılama hakkının ihlal edildiği" gösterilmişti.