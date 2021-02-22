Konya'da kimya öğretmeni otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Konya'da kimya öğretmeni otel odasında ölü bulundu

22.02.2021 12:42

- Konya'da kimya öğretmeni otel odasında ölü bulundu Konya'nın Yunak ilçesinde kimya öğretmeni 37 yaşındaki Mahmut Tunçez, 7 yıldır kaldığı otelde ölü olarak bulundu.

- Konya'da kimya öğretmeni otel odasında ölü bulundu

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde kimya öğretmeni 37 yaşındaki Mahmut Tunçez, 7 yıldır kaldığı otelde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesinde 7 yıldır bir otelde kalan kimya öğretmeni Mahmut Tunçez'e ulaşamayan yakınları otel görevlilerinden yardım istedi. Otel görevlilerinin kapıyı çalmalarına rağmen açılmaması üzerine odaya girildi. Mahmut Tunçez, otel görevlileri tarafından odada hareketsiz bir şekilde bulununca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mahmut Tunçez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin otel odasında yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden Mahmut Tunçez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir lisede kimya öğretmeni olan Mahmut Tunçez'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da kimya öğretmeni otel odasında ölü bulundu
Konya'da kimya öğretmeni otel odasında ölü bulundu
Konya'da kimya öğretmeni otel odasında ölü bulundu

Konya, Yunak, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kimya öğretmeni otel odasında ölü bulundu - Son Dakika


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