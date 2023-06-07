Konya'da boyacılık yapan 2 kişi, kiralık ev dolandırıcılığından tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da boyacılık yapan 2 kişi, kiralık ev dolandırıcılığından tutuklandı

07.06.2023 20:04

Konya'da boyadıkları evleri kiralık olarak sosyal medyada ilana verip, kapora alarak dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin boyacılık yapan Murat Karakaya ve Aykut Demir olduğunu belirledi. İki kişi, yaklaşık 6 bin lira kapora aldıkları için dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Konya'da boyacılık yapan 38 yaşındaki Murat Karakaya ve 43 yaşındaki Aykut Demir, boyadıkları evlerin internet üzerinden düşük fiyatlara kiralık ilanını açarak evi tutmak isteyen kişilerden kapora aldı. Yaklaşık 6 bin lira kapora alan ikili, 'ev tutmaya' gelenlerin şikayetleri üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından tutuklandı.

4 KİŞİDEN 6 BİN LİRA KAPORA ALDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne gelen 4 kişi, sosyal medyada kiralık olarak ilana verilen daireler için kapora ödediklerini ancak evlerin başkaları tarafından kiralandığını, paralarını alamadıklarını belirtip şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, verilen kiralık ilanlar üzerinden şüphelilerin boyacılık yapan Murat Karakaya ve Aykut Demir olduğunu belirledi. Araştırmayı derinleştiren polis, 2 şüphelinin, boyadıkları evlerin fotoğrafını çekip ilana koyarak, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora aldığını saptadı.

SUÇ KAYITLARI VAR

Dolandırıcılık suçundan 11 kaydı olan Aykut Demir ile farklı 4 suçtan kaydı bulunan Murat Karakaya, operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Aykut Demir'in ilk ifadesinde, ''Ev sahibiyle komisyon karşılığı anlaşarak, evleri ilana ben koydum'' dediği öğrenildi. Ancak ev sahibinin durumdan haberinin olmadığı anlaşıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Murat Karakaya, Aykut Demir, Güncel, Son Dakika

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