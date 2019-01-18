Konya'da Kış
1 saat önce
Beyşehir'de yer yer buz tutan gölde günbatımı sırasında bir balıkçı göle ağlarını sererken, kızıl renge dönen göl yüzeyinde kartpostallık görüntüler vardı.
Beyşehir
'de yer yer buz tutan gölde günbatımı sırasında bir balıkçı göle ağlarını sererken, kızıl renge dönen göl yüzeyinde kartpostallık görüntüler vardı.
Ağır kış şartları nedeniyle balıkçılığın neredeyse tamamen durma noktasına geldiği Beyşehir Gölü'nde, hava sıcaklıkları gece eksi 9 dereceye kadar düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:04 Kaynak: AA
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