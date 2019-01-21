Konya'da Kış

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1 saat önce
Türkiye'nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılar hava sıcaklıklarının yükselmesi üzerine yeniden avlanma faaliyetlerine başladı.
Türkiye
'nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir
Gölü'nde balıkçılar hava sıcaklıklarının yükselmesi üzerine yeniden avlanma faaliyetlerine başladı.
Göl kıyılarında yer yer oluşan buz tabakalarını kırarak göle ağ sermek için açılan balıkçılar, sisli havada yaptıkları mesai ile güzel görüntüler oluşturdu.
Göl üzerindeki buz tabakasının üzerinde yiyecek arayışı içerisindeki martılar da zaman zaman atılan ekmek parçalarıyla besleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:03 Kaynak: AA
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