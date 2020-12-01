Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı - Son Dakika

Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı

01.12.2020 23:17
Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı, System.String[]

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar temizlik görevlilerine kaldı.

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında  sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar temizlik görevlilerine kaldı. Polis ise kontrol noktalarında sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması bugünden itibaren başladı. Sokaklar temizlik görevlilerine kalırken, kısıtlamanın ilk dakikalarında az sayıda da olsa işten çıkıp evlerine yetişmek üzere olan kişiler görüldü. Otobüs ve tramvaylar da yolcusuz sefer yaptı.  Polis de şehir farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği idari para cezası uygulandı. Polise, sokağa çıkma kısıtlamasından haberinin olmadığını belirten bir kişi ise Türk uyruklu Avusturya vatandaşı olması üzerine turist kapsamında yasaktan muaf olduğu için uyarılıp, evine gönderildi.


Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı
Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı
Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı
Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı
Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı
Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı
Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı

İçişleri Bakanlığı, Para Cezası, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Son Dakika: Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan tüm bilgiler Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili açıklama: Tehlike bertaraf edilir ama açıklanmaz Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili açıklama: Tehlike bertaraf edilir ama açıklanmaz         
23:10
"İşten yeni çıktım" bahanesi tutmadı! 3 bin 150'şer lira ceza aldılar         
22:41
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü: Kimliğimi kaybettim, onu aramaktan geliyorum Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü: Kimliğimi kaybettim, onu aramaktan geliyorum         
22:28
Şarampole devrilen kömür yüklü tır yandı, sürücü hayatını kaybetti Şarampole devrilen kömür yüklü tır yandı, sürücü hayatını kaybetti         
21:51
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı         
16:50
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?         
15:21
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 23:34:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei