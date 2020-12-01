Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı - Son Dakika

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar temizlik görevlilerine kaldı. Polis ise kontrol noktalarında sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması bugünden itibaren başladı. Sokaklar temizlik görevlilerine kalırken, kısıtlamanın ilk dakikalarında az sayıda da olsa işten çıkıp evlerine yetişmek üzere olan kişiler görüldü. Otobüs ve tramvaylar da yolcusuz sefer yaptı. Polis de şehir farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği idari para cezası uygulandı. Polise, sokağa çıkma kısıtlamasından haberinin olmadığını belirten bir kişi ise Türk uyruklu Avusturya vatandaşı olması üzerine turist kapsamında yasaktan muaf olduğu için uyarılıp, evine gönderildi.