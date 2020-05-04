Konya'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu - Son Dakika

Konya'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu

KONYA'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından alışveriş yerlerinin olduğu cadde ile pazarlarda hareketlilik gözlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Konya'da, haftanın ilk iş günü caddelerdeki yoğunluk dikkat çekti. Özellikle alışveriş yerlerinin olduğu cadde ve sokaklar ile pazarlarda hareketlilik gözlendi. Polis ekipleri, trafiğin olduğu caddelerde uygulamalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, maskesi olmayanları uyarıp, maske dağıttı. Alışveriş için cadde ve sokakları dolduranların çoğunun, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.