Konya'da "Kitap ve İnsanlık Halleri Üzerine" konulu sohbet toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'Kitap ve İnsanlık Halleri Üzerine' konulu sohbet toplantısı - Son Dakika

Konya'da "Kitap ve İnsanlık Halleri Üzerine" konulu sohbet toplantısı

6 saat önce

Konya Aydınlar Ocağı'nın Selçuklu Salı Sohbetleri'nde, eğitimci Hasan Arslan, "Kitap ve İnsanlık Halleri Üzerine" konuştu.

Konya'da

Konya Aydınlar Ocağı'nın Selçuklu Salı Sohbetleri'nde, eğitimci Hasan Arslan, "Kitap ve İnsanlık Halleri Üzerine" konuştu.

İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen sohbet toplantısında, Fransız asıllı Müslüman yazar Roger Garaudy'nin "Hatıralar-Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum" kitabında yer alan anılarını paylaşan Arslan, Garaudy'nin 20'li yaşlarda askerden döndüğünde komünist faaliyetlerde bulunduğu için bir çöl hapishanesine sürgüne gönderildiğini dile getirdi.

Fransız devletinin, topladığı komünist gençleri Cezayir'de bir çöl hapishanesine sürgüne gönderdiğini anımsatan Arslan, hapishanede Garaudy'nin başından geçenleri onun ağzından şöyle aktardı:

"Bir sivil toplum kuruluşunun bize yaklaştığını gördük. ve toplu olarak marş söylemeye başladık. Bunun üzerine komutanın bize birkaç defa susmamız gerektiğini söylemesine rağmen onu dinlemedik, şevkle marşı okumaya devam ettik. Bunun üzerine komutan askerlere 'vurun' emrini verdi. Komutan emrini tekrarlamasına rağmen askerler hiçbir şey yapmadı. Komutanın emrini dinlemeyen Cezayirli Müslüman askerler, komutanlarına 'Biz silahsız insanlara kurşun sıkmayız.' dedi. Bu olay üzerine yeryüzünde bizden daha hakikatli insanlar varmış dedim."

Arslan, Garaudy'nin o hatıratında geçen askerler için "İşte o adını sanını bile bilmediğimiz Cezayirli Müslümanları biz, 2020 yılında Konya'da konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

İl Halk Kütüphanesi'ndeki programın sonunda Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Arslan'a "Büyük Selçuklu Mirası" adlı eseri hediye etti.

Selçuklu, Aydınlar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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