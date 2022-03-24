Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanmasına başlandı

24.03.2022 12:06
Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanmasına başlandı

Konya'da tartıştığı 25 yaşındaki sevgilisini göğsünden vurarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya'da tartıştığı 25 yaşındaki sevgilisini göğsünden vurarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve müşteki avukatı katılırken, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) teknik arıza nedeniyle tutuklu sanık Fatih B. katılamadı.

Sanık avukatı Abdurrahman Karabulut, müvekkiline iftira atıldığını, müşteki F.N.S'nin olay günü intihar teşebbüsünde bulunduğunu savundu.

Sanık Fatih B'nin olaydan hemen sonra 112 Acil Servis'i aradığını ileri süren Karabulut, "Suç işleyen kişi olay yerini terk eder. Ancak benim müvekkilim olay yerinden kaçmamış, ambulans çağırmış ve müştekinin yarasına tampon yapmaya çalışmıştır. Müvekkilimin müştekiyi vurduğuna dair delil yoktur. Tanık M.K'nin ifadesini baskı altında verdiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşteki F.N.S'nin avukatı Mehmet Selami Şos ise sanık avukatının iddialarının gerçeği yansıtmadığını, sanığın suçunun sabit olduğunu savundu.

Sanık avukatının, F.N.S. için "şizofren" tanısından bahsettiğini aktaran Şos, "Müvekkilimin anksiyete dışında herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamaktadır. Olay sonrası yaraya tampon yapan kişi de orada tanık olarak bulunan M.K'dir. Sanık ise suç delillerini karartmaya çalışmış, olay yerinde kovan aramaya girişmiştir. Müvekkilim olay sonrası yüzde 93 engelli kalmıştır. Tedavisi hala hastanede sürmektedir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, müvekkilimin ifadesinin de hastanede alınmasını talep ederiz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih B'nin tutukluluk halinin devamına, müşteki F.N.S'nin ifadesinin hastanede her iki taraf avukatının katılımıyla alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki eve ihbar üzerine 6 Ekim 2021'de giden polis ekipleri, F.N.S'nin göğsünden silahla yaralandığını tespit etmiş, durumu ağır olan genç kadın hastaneye kaldırılmıştı. Olayın gerçekleştiği apartman dairesinde bulunan Fatih B. ile E.Ü. gözaltına alınmış, Bildik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
'YER ALTI SULARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTA GİBİ? 'YER ALTI SULARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTA GİBİ? Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, İntihar, Fatih, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kız arkadaşı için 'kendi kendini vurdu' diyen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:13:11. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement