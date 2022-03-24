Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Konya'da tartıştığı 25 yaşındaki sevgilisini göğsünden vurarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve müşteki avukatı katılırken, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) teknik arıza nedeniyle tutuklu sanık Fatih B. katılamadı.

Sanık avukatı Abdurrahman Karabulut, müvekkiline iftira atıldığını, müşteki F.N.S'nin olay günü intihar teşebbüsünde bulunduğunu savundu.

Sanık Fatih B'nin olaydan hemen sonra 112 Acil Servis'i aradığını ileri süren Karabulut, "Suç işleyen kişi olay yerini terk eder. Ancak benim müvekkilim olay yerinden kaçmamış, ambulans çağırmış ve müştekinin yarasına tampon yapmaya çalışmıştır. Müvekkilimin müştekiyi vurduğuna dair delil yoktur. Tanık M.K'nin ifadesini baskı altında verdiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşteki F.N.S'nin avukatı Mehmet Selami Şos ise sanık avukatının iddialarının gerçeği yansıtmadığını, sanığın suçunun sabit olduğunu savundu.

Sanık avukatının, F.N.S. için "şizofren" tanısından bahsettiğini aktaran Şos, "Müvekkilimin anksiyete dışında herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamaktadır. Olay sonrası yaraya tampon yapan kişi de orada tanık olarak bulunan M.K'dir. Sanık ise suç delillerini karartmaya çalışmış, olay yerinde kovan aramaya girişmiştir. Müvekkilim olay sonrası yüzde 93 engelli kalmıştır. Tedavisi hala hastanede sürmektedir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, müvekkilimin ifadesinin de hastanede alınmasını talep ederiz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih B'nin tutukluluk halinin devamına, müşteki F.N.S'nin ifadesinin hastanede her iki taraf avukatının katılımıyla alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki eve ihbar üzerine 6 Ekim 2021'de giden polis ekipleri, F.N.S'nin göğsünden silahla yaralandığını tespit etmiş, durumu ağır olan genç kadın hastaneye kaldırılmıştı. Olayın gerçekleştiği apartman dairesinde bulunan Fatih B. ile E.Ü. gözaltına alınmış, Bildik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.