Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanmasına devam edildi

05.07.2022 16:40
Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'da tartıştığı 25 yaşındaki sevgilisini göğsünden vurarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da tartıştığı 25 yaşındaki sevgilisini göğsünden vurarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih B. ile avukatı katıldı.

Sanık Fatih B. savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi, müşteki F.N.S'nin olay günü kendi kendini vurduğunu öne sürdü.

Müşteki F.N.S'nin tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasına rağmen bilerek ve isteyerek duruşmaya gelmediğini ileri süren Fatih B, "Müşteki bu olaydan önce de psikolojik problemler yaşayan biridir ve iki kez intihara teşebbüs etmiştir. Ben tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Abdurrahman Karabulut da müvekkiline iftira atıldığını iddia etti, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih B'nin tutukluluk halinin devamına, müşteki F.N.S'nin ifadesinin alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki eve ihbar üzerine 6 Ekim 2021'de giden polis ekipleri, F.N.S'nin göğsünden silahla yaralandığını tespit etmiş, durumu ağır olan genç kadın hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın gerçekleştiği apartman dairesinde bulunan Fatih B. ile E.Ü. gözaltına alınmış, Fatih B, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Fatih B, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde kız arkadaşı müşteki F.N.S'ye ilişkin "Ben yapmadım, kendi kendini vurdu." demişti.

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Kaynak: AA

Fatih, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kız arkadaşı için 'kendi kendini vurdu' diyen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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