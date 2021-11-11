Konya'da kız çocuğunu silahla vuran kadının adli kontrolle salıverilmesine itiraz edildi - Son Dakika

Konya'da 14 yaşındaki kız çocuğunu kafede tabancayla vurduktan sonra kaçarken polislere ateş açan, yoldan geçen kişiyi de yaralayan kadın zanlının adli kontrolle salıverilmesine itiraz edildi.

Saldırının ardından yakalanan şüpheli Ayşenur B'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine savcı, zanlının tutuklanması için itirazda bulundu.

Olay

Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak'taki kafede 6 Kasım'da M.E. (14), iş yerine gelen Ayşenur B. tarafından silahla bacağından vurulmuştu. Saldırgan, olay yerinden kaçarken polislere de ateş açmış, yoldan geçen 72 yaşındaki M.Ö'yü silahla yaralamıştı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılmış, sahte plakalı araçla kaçan kadın şüpheli ve azmettiricisi olduğu iddia edilen M.E'nin babası Ali E. ile Hüseyin Ç. yakalanmıştı. Şüphelilerden Hüseyin Ç'nin 16, Ali E'nin 36, Ayşenur B'nin 15 suç kaydının olduğu öğrenilmişti. Vurulan çocuğun babası Ali E. ve Hüseyin Ç. tutuklanmış, Ayşenur B. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.