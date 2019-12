Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, kız kaçırma meselesi iddiasıyla bir kişinin silahla yaralanması ve darbedilmesine ilişkin davada, 1'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kamer C, tutuksuz sanıklar Hacı C, İsmail C, Salim C, Fırat C, Mehmet İ, Görkem İ, Ahmet İ, Acem B. ve taraf avukatları katıldı.

Kamer C, savunmasında olay gecesi Kadınhanı ilçesindeki köyünde, camiden "köyde hırsızlık şüphelisinin bulunduğuna" dair anons yapıldığını anlattı.

Bu anonsu duyunca köy meydanında toplananlarla birlikte hırsız aramaya başladıklarını öne süren Kamer C, "Bir iki saat köylülerle hırsızı aradık. Bulamayınca ben evime geldim ama tedirgin oldum, uyuyamadım. Evimin etrafında dolaşmaya başladım. Bu şekilde sabah oldu. Yeğenim Görkem yanıma gelerek, köy odasının kalabalık olduğunu, hırsızın bulunmuş olabileceğini söyledi." diye konuştu.

Haberi alınca köy odasına gittiğini dile getiren Kamer C, şöyle devam etti:

"Köy odasına ulaştığımda odanın çok kalabalık olduğunu, aranan hırsızın da bulunduğunu gördüm. 'Sen hırsıza benzemiyorsun oğlum. Niye geldin' dedim. O da bana 16 yaşındaki kızım G.C'yi kaçırmak için geldiğini söyledi. Ben bunu duyunca bayılma derecesine geldim. Odadan çıktım ve arabama binip evime doğru gidiyordum. Şahsın 'kızımın adını çıkarttığını' düşünerek çok sinirlendim ve yarı yolda dönüp tekrar köy odasına gittim. Oradaki kalabalık dağılmıştı. İlçe merkezine doğru hareket eden bir araç görünce şahsı götürdüklerini düşündüm, aracı takip ettim. Biraz ileride önlerini keserek aracı durdurdum. İçinde İsmail C, Ahmet İ, Hacı C. ve bir de bu şahıs vardı. Araçtan inen şahıs kaçmaya başlayınca ben ve beraberimdekiler de kovalamaya başladık. Şahsın ayağı takılıp yere düşünce, ben de 'köyde hırsız var' diye yanıma aldığım ruhsatsız tabancamla şahsın bacaklarına ateş ettim. Kızımla ilgili bir konu olduğu için sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım."

Olay günü kız kaçırmak için köye geldiği iddia edilen M.E.K'yi kimin darp ettiğini bilmediğini öne süren Kamer C, "Şahsı ilk kez köy odasında gördüğümde biraz hırpalanmıştı." ifadesini kullandı.

Kamer C'nin avukatı Levent Özçelik de müvekkilinin söz konusu eylemi, kızıyla ilgili bir tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek, "Müvekkilim 35 haneli bir köyde kızının iffetiyle ilgili bir durum söz konusu olduğu kaygısıyla hareket etmiş. M.E.K'yi öldürme niyeti taşımadığı için hiçbir hayati organına zarar vermemiştir. Müvekkilimin 'kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktığı' iddiası da doğru değildir. Müvekkilim şahsı ilk kez köy odasında görmüştür." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kamer C'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Kadınhanı ilçesinde 2 Nisan 2019'da yaşanan olayda, Kamer C, kızını kaçırmak için bulunduğu köye geldiğini iddia ettiği M.E.K'yi silahla yaralamıştı.

Olay günü silahla yaralanan ve darbedilen M.E.K hastanede tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Kamer C, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.