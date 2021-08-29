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Konya'da Kızılay tarafından "Konya Hayat Veriyor" kan bağışı etkinliği düzenleniyor - Son Dakika

Konya'da Kızılay tarafından "Konya Hayat Veriyor" kan bağışı etkinliği düzenleniyor

29.08.2021 11:52
Konya'da Kızılay tarafından

Konya'da Kızılay tarafından "Konya Hayat Veriyor" kan bağışı etkinliği düzenleniyor.

Konya'da Kızılay tarafından "Konya Hayat Veriyor" kan bağışı etkinliği düzenleniyor.

Kültürpark'ta 20 Kızılay personeli ve 30 gönüllünün görev aldığı 3 gün sürecek etkinlik vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Kan bağışcısı kazanım personeli Özlem Arslan Kuru, kan verebilecek 18-65 yaş aralığındaki herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

Kan bağışlamanın insan hayatında çok önemli bir yeri olduğunu belirten Kuru, vatandaşların yaz döneminin hareketliliği nedeniyle bazen kan bağışını aksattıklarını belirterek, "Hastalıklar ve kana olan ihtiyaç yazın da devam ediyor. Kültürpark'ta düzenlediğimiz şenlik havasındaki etkinlikle, gönüllülerimizle, personelimizle ve bağışçılarımızla 'birçok hayata umut olalım' niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Konya Hayat Veriyor" etkinliği kapsamında yaklaşık 500 vatandaşın kan bağışında bulunduğunu aktaran Kuru, şöyle devam etti:

"3 günün sonunda burada önemli olan, sayısal değerden çok şehrimizin ve halkımızın ihtiyacını karşılayabilmemiz. 2 binlere yakın bir bağışçı katılımımızın olacağını şimdiden görebiliyoruz. Birçok kurumsal destekçimiz var. Bu dönemde onların da hem sosyal medya üzerinden hem de kendi kurum çalışanlarına yaptıkları çağrılarıyla desteklerini aldık. Buradaki katılımcılarla iyilik yapabilmenin huzurunu yaşayacağız inşallah."

Kuru, etkinliğin 30 Ağustos'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında devam edeceğini, bağışta bulunan vatandaşlara günün anısına çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.

Konya'da Kızılay tarafından Konya Hayat Veriyor kan bağışı etkinliği düzenleniyor
Konya'da Kızılay tarafından Konya Hayat Veriyor kan bağışı etkinliği düzenleniyor
Konya'da Kızılay tarafından Konya Hayat Veriyor kan bağışı etkinliği düzenleniyor
Konya'da Kızılay tarafından Konya Hayat Veriyor kan bağışı etkinliği düzenleniyor
Konya'da Kızılay tarafından Konya Hayat Veriyor kan bağışı etkinliği düzenleniyor

Özlem Arslan, Kan Bağışı, Kızılay, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Konya'da Kızılay tarafından 'Konya Hayat Veriyor' kan bağışı etkinliği düzenleniyor - Son Dakika


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