4 çocuklu karı-koca, aynı araçta cansız halde bulunmuştu! Gizemli olayda sır perdesi aralandı - Son Dakika
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4 çocuklu karı-koca, aynı araçta cansız halde bulunmuştu! Gizemli olayda sır perdesi aralandı

23.11.2022 16:45

Konya'nın Çumra ilçesinde bir aracın içinde karı kocanın ölü bulunmasına ilişkin olaya dair yapılan soruşturmada, ölüm tehdidinde bulunduğu için hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın eşini öldürüp intihar ettiği tespit edildi.

Dedemoğlu Mahallesi'ndeki tali yolda Fadime Dağlı'nın (47), 42 J 5415 plakalı otomobilde, kocası Mehmet Dağlı'nın (43) da yol kenarında ölü bulunması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın eşini tabancayla öldürdükten sonra araçtan inerek, aynı silahla intihar ettiği bilgisine ulaştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Dört çocuk sahibi olduğu öğrenilen çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, eşini ölümle tehdit ettiği için Mehmet Dağlı hakkında 1 yıl uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Konya'da kocanın, eşini öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı

AYNI MEZARLIĞA DEFNEDİLDİLER

Öte yandan, çiftin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çumra Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Çumra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYNI ARAÇTA ÖLÜ BULUNMUŞLARDI

Dedemoğlu Mahallesi'nde dün tali yolda duran otomobilde Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı silahla vurularak ölmüş halde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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Mehmet Dağlı, Jandarma, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 çocuklu karı-koca, aynı araçta cansız halde bulunmuştu! Gizemli olayda sır perdesi aralandı - Son Dakika

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