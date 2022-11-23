Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı

Dört çocuk sahibi olduğu öğrenilen çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, eşini ölümle tehdit ettiği için Mehmet Dağlı hakkında 1 yıl uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Mehmet Dağlı, Jandarma, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 4 çocuklu karı-koca, aynı araçta cansız halde bulunmuştu! Gizemli olayda sır perdesi aralandı - Son Dakika

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