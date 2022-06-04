İddianamede, ifadeleri yer alan Mustafa K'nin annesi Güllü ile babası Ferruh ise oğulları olan maktulün alkol bağımlılığının bulunduğunu, eşine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

İddianamede ifadesine yer verilen Fatma K, eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını, olay günü de duvarda bulunan örümcek ağını gösterip dövdüğünü öne sürdü.

Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kocasını bıçakla öldüren kadına müebbet hapis istemi - Son Dakika

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