İddiaya göre, Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60) ve komşu kuyumcunun oğlu O.Y. (27) arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Komşu dükkan sahibinin oğlu tarafından vurulan kuyumcu öldü - Son Dakika

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