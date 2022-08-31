Komşular arasında saman tozu kavgası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Komşular arasında saman tozu kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

31.08.2022 12:36

Konya'da, komşular arasında evin yanındaki boş alana saman balyası indirilmesi ve toz gelmesi meselesinden çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaraladı.

Konya'da, komşular arasında evin yanındaki boş alana saman balyası indirilmesi ve toz gelmesi meselesinden çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaraladı. Olay yerine gelen ekiplere direnen ve tüfekle ateş eden katil zanlısı ise polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine yaralı ele geçirildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Altunkaya ile evinin yan tarafında bulunan boş alana saman balyası indiren komşusu Ayhan Erdemir arasında evine saman tozu geldiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Altunkaya evinden getirdiği pompalı tabir edilen av tüfeği ile karşı taraftakilere ateş etti. Açılan ateşte Ayhan Erdemir (46) ve eşi Mahizer Erdemir (47) olay yerinde hayatını kaybederken, F.E, N.E. ve M.G. yaralandı.

Polise ateş açan şüpheli, ekiplerin karşılık vermesiyle yaralı ele geçirildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın şüphelisi Nurettin Altunkaya, adrese gelen polislere de ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine Nurettin Altunkaya yaralı olarak ele geçirildi. Aileler arasında uzun yıllardır aynı konu sebebiyle ara ara tartışmalar yaşandığı, şüpheli Nurettin Altunkaya'nın daha önceden "Adam öldürmek" suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Erdemir ailesinin yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da tuhaf olay! Kuzenini vuran zanlı, 'Canım sıkıldı, vurdum' dedi Konya'da tuhaf olay! Kuzenini vuran zanlı, 'Canım sıkıldı, vurdum' dedi Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti KOMŞULAR ARASINDA SAMAN TOZU KAVGASI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI KOMŞULAR ARASINDA SAMAN TOZU KAVGASI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Kaynak: İHA

Erdemir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşular arasında saman tozu kavgası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:07:37. #1.12#
SON DAKİKA: Komşular arasında saman tozu kavgası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement